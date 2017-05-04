После расставания с гражданским мужем Алексом Смерфитом телеведущая Виктория Боня много времени проводит в США. Там она обосновалась в одном из престижных районов и периодически хвастается шикарными букетами: таких ей, по ее словам, никто еще не дарил. Красотка даже сняла видео, в котором ее подруга Маница в шутку завидует щедрым подношениям неивестного поклонника.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya)Май 3 2017 в 1:09 PDT

Однако фанаты уже догадываются, кто может быть этим поклонником. В одном из недавних интервью Боня призналась, что принимает ухаживания известного американского рэпера. Правда, исходя из ее слов, блондинка уверена, что у него к ней исключительно бизнес-интерес.

Тестируя приложение, которое создал один из ее приятелей, Виктория заметила, что в ее подписчиках появился кумир ее юности — 41-летний рэпер 50 Cent. «Я была его поклонницей, безумно фанатела от первого альбома. И вдруг вижу — он звонит мне по встроенному в приложение фейстайму. Мы с ним поболтали в прямом эфире, он спросил, откуда я такая красивая и как меня найти в "Инстаграме". В общем познакомились», — поделилась Боня со «СтарХитом».

«Я даже сказала, что готова сняться в его клипе. А на днях обнаружила, что он меня нашел и подписался. Оставил комментарий, что я прекрасно выгляжу, под одной из фотографий. Надеюсь, мы будем плодотворно сотрудничать», — сообщила она.

Фото: instagram.com