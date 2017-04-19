Новость о разводе Брэда Питта и Анджелины Джоли поразила мир в сентябре прошлого года. Им предсказывали скорое воссоединение, фанаты пары не верили, что «джолиппитты» смогут так быстро забыть друг друга. Согласно информации, обнародованной сегодня журналом People, 53-летний мужчина готов наконец начать строить жизнь заново.

«Он часто ходит на свидания. Ничего серьезного, конечно, у него нет постоянной подруги», — поделился инсайдер.

Друзья считают, что Брэду необходимо как можно чаще выходить в свет чтобы развеяться, и устраивают для него двойные свидания.

Работа — еще один способ для Питта вернуться к жизни. Что бы ни происходило, на съемочной площадке он всегда оказывается вовремя. Неугомонные журналисты уже успели приписать Брэду романы с Сиенной Миллер и Марион Котийяр, но обе актрисы опровергли слухи. Дженнифер Энистон, несмотря на то, что дает ему советы по телефону, не стремится возвращать былое: она как никогда счастлива в браке.

Не сомневаемся, что этот красавец-мужчина в скором времени найдет себе достойную пару.

Фото: globallookpress.com