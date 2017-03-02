Несмотря на возраст и тяжелый развод с Анджелиной Джоли? актер еще ого-го! Но на этот раз в фильме он не в роли секс-символа

Брэд Питт снялся в фильме «Машина войны» режиссера Дэвида Мишо. В картине 53-летний актер играет генерала Стэнли Маккристала, ставшего частью истории антитеррористических операций США. Для роли Питт преобразился в почтенного мужчину с сединой. Довольно непривычно!

Стремительный взлет и досрочная отставка из-за скандальной статьи стали одним из самых обсуждаемых в политических кулуарах событий, вызвав массу слухов и предположений. Фильм основан на документальной книге репортера Майкла Гастингса и посвящен Афганскому периоду в военной карьере Маккристала.

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