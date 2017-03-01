Это похоже на очередную выдумку желтой прессы, но нет: Брэд Питт пишет Дженнифер Энистон смс «очень личного характера», а она — поддерживает его после расставания с Анджелиной Джоли. Эту информацию подтвердили инсайдеры портала Gossipcop, занимающегося разоблачением нерадивых журналистов.

Первые сообщения о возобновившейся месяц назад после долгого молчания переписке появились в свежем выпуске таблоида Us Weekly, но на этот раз источник не врал. «Брэд жалуется Дженнифер на трудности, с которыми сталкивается из-за развода с Анджелиной Джоли», — сообщал он.

Предпринимает ли Питт таким образом попытки вернуть бывшую супругу или лишь завоевать ее расположение — неизвестно. Их общение возобновилось в день рождения Джен, когда Брэд пожелал ей всего самого наилучшего. Энистон давно простила мужчину, который так некрасиво с ней поступил.

Впрочем, нынешний супруг актрисы Джастин Теру не против этого общения, сообщает издание. Он уверен, что у его жены нет никаких видов на бывшего и она «просто пытается быть милой» с ним. Он также считает, что в этой ситуации больше всех пострадали дети.

Представитель Питта подтверждает: переписка имеет исключительно дружеский характер.

Фото: globallookpress.com