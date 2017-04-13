После громкого развода Питта с Джоли, актеру без устали приписывали романы со многими голлвудскими красавицами: Марион Котийяр, Кейт Хадсон, Дженнифер Энистон.

На днях появились слухи, что Брэд встречается с Сиенной Миллер. Папарации застали актеров во время ужина в Лос-Анджелесе, после премьеры фильма «Затерянный город Z», где Сиенне досталась главная роль, а Питт выступил в качестве в прродюсера. СМИ утверждали, что пара обнималась, флиртовала и мило болтала всю ночь.

Однако недавно Миллер решила внести ясность в разговоры об ее отношениях с Брэдом и прокомментировала эту ситуацию.

«Я даже не собираюсь удостаивать ответом этот вопрос. Это предсказуемо и глупо», - ответила Сиенна Page Six.

Напомним, что два года назад, когда фильм «Затерянный город Z» только снимался, уже появились слухи о романе Питта и Миллер, но и тогда женщина это опровергла.

«Да, Брэд Питт действительно продюсирует фильм, в котором я участвую, но он не присутствует на съемочной площадке. Я видела его всего два раза», - поделилась актриса.

Фото: Global Look Press