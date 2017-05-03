В начале апреля 34-летняя Анна Седокова стала мамой в третий раз. В элитной клинике Cedars-Sinai Medical Center в Лос-Анджелесе у певицы родился сын, отцом которого, по слухам, является молодой бизнесмен Артем Комаров. Многодетная мама на месте сидеть не привыкла — уже через пять день после родов вышла в свет, через неделю продемонстрировала фигуру в купальнике, а еще спустя некоторое время сообщила всем поклонникам, что она возвращается к спорту и намерена вернуть прежние формы.

Несколько часов назад в своем блоге Анна опубликовала фото в обтягивающих джинсах, написав фанатам, что у нее есть две новости: хорошая и плохая.

«Есть хорошая новость и плохая . Хорошая - я поместилась в джинсы! Плохая - не сразу и не во все».

Поклонники плохой новости не увидели, а лишь осыпали Седокову комплиментами. Некоторые из них отметили, что она и так находится в прекрасной форме, а другие и вовсе попросили совета, как им стать такими же стройными.

«Главное поместились», «Классно выглядишь стройняшка» , « поделитесь как можно после родов быстро прийти в форму? А вы просто умничка, мама троих деток и такая стройняшка!!!», «Вы в отличной форме!», «Стройная», «Ты большая молодец! Так держать!».

А как вам фигура многодетной мамы?

Фото: instagram