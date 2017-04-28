В течение карьеры певица Анна Седокова не раз меняла цвет волос. Она была и светленькой, и темненькой, и даже рыжей. Сегодня она снова сменила образ, и продемонстрировала фото обновленной себя в Instagram. «Переходить на светлую сторону или остаться на темной? Что думаешь?», — попросила совета артистка. «За мой новый цвет спасибо @kotebeautyhouse и @natali_lalaland_. Подробнее о нем и о секретах объемной укладки в следующих выпусках #SedokovaBeauty. А мне просто нравится это фото. Оно особенное», — добавила она.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Апр 28 2017 в 2:10 PDT

Мнения поклонников разделились. Одни считают, что светлые волосы очень пошли бы певице. «Светлый тебе подойдет», «Светлый, безусловно))», «Блонд», — пишут они. Другие привыкли к ее нынешнему образу и не хотят, чтобы их любимица снова менялась. «Темный!», «Мне темненькой больше нравится) ты темненькой моложе», «Шоколад», — уверены фанаты.

А за какой цвет вы?

Фото: instagram.com