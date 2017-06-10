9 июня в Москве прошла 15-ая юбилейная церемония вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ». На зеленой ковровой дорожке мероприятия появились все звезды российского шоу-бизнеса. Среди почетных гостей мероприятия была также Полина Гагарина, которая недавно стала мамой. Певица пришла на премию со своим супругом Дмитрием Исхаковым.

Гагарина выбрала для красной дорожки бордовое платье в пол интересного кроя, которое подчеркнуло отличную фигуру знаменитости.

Ранее Полина Гагарина признавалась, что набрала во время беременности большое количество килограммов, но за два месяца ей удалось восстановить былую форму. Во многом ей помогла строгая диета и спорт.

Mua @timoninamakeup Hairstyle @svetlana_alpatova Колье @mercury_russia #полинагагарина #премиямузтв #гагаринапоехали #передвыходомнасцену Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Июн 9 2017 в 1:00 PDT

Напомним, в конце апреля 2017 года Полина Гагарина родила дочь, которую назвали Мией. Девочка стала вторым ребенком певицы, от первого брака Полина воспитывает 9-летнего сына Андрея.

Фото: архивы пресс-служб, starface.ru, instagram.com