Вчера, когда Полина Гагарина и ее супруг Дмитрий Исхаков рассекретили беременность певицы, выложив ее фото с большим животом, многие поклонники предположили: в семье случилось пополнение. Они были правы: Полина Гагарина действительно родила.

Второй ребенок Полины появился на свет в одной из лучших столичных клиник, сообщает журнал «7 Дней». Для пары он стал первым общим ребенком. Пол новорожденного пока не сообщали.

Полина и Дмитрий поженились в 2014 году. Они вместе воспитывают 9-летнего сына Андрея, который родился в первом браке певицы с актером Петром Кисловым.

Напомним, что артистка до конца скрывала свое интересное положение. Даже когда ее беременность была очевидна, она яростно отрицала ее и даже обещала устроить скандал организаторам шоу, которые ненароком раскрыли ее секрет.

Поздравляем счастливых родителей!

Фото: instagram.com