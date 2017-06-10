Самой шикарной девушкой на зеленой дорожке премии стала Вера Брежнева. Певица появилась на церемонии с новой стильной стрижкой и в черном платье, довольно скромном, но подчеркнувшем все достоинства фигуры Веры.
Не скромничать решила Ольга Бузова, которую в золотой морской раковине на дорожку вывезли полуголые танцовщики. Вынул полуобнаженную «жемчужину» ведущий премии Дмитрий Нагиев.
Понервничать на дорожке пришлось Ани Лорак и ее супругу Мурату Налчаджиоглу. Неадекватный поклонник певицы подбежал к ней и начал целовать ее грудь, спину, попу... В конце концов сыпруг артистки не выдержал и попытался ударить неадекватному мужчину ногой. К счастью, обощлось без жертв.
Еще одной яркой парой на дорожке стали рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова. Ребята впервые официально вышли в свет вдвоем, а Настя сделала выход еще более эффектным, надев пиджак на голое тело.
Стройную фигуру продемонстрировала Полина Гагарина, которая всего месяц назад во второй раз стала мамой. На дорожку Полина вышла с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.
Победители «Премии МУЗ-ТВ 2017»
«Лучшая песня»
СергейЛазарев - You Are The Only One
«Лучшая поп-группа
Градусы
«Лучший дуэт»
Максим Фадеев feat. Наргиз - «Вдвоем»
«Лучший альбом»
Ани Лорак - «Разве ты любил»
«Лучшее концертное шоу»
Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец
«Лучший рок-исполнитель»
Наргиз
«Лучший Hip-Hop проект»
Мот
«Лучшая песня пятнадцатилетия»
Руки Вверх! – «Крошка моя»
«Лучшее мужское видео»
Егор Крид - «Мне нравится»
«Лучшее женское видео»
Нюша - «Целуй»
«Лучшая песня на иностранном языке»
SEREBRO – Chocolate
«Прорывгода»
JahKhalib
«Лучшее видео»
Дима Билан - «В твоей голове»
«Лучшая исполнительница»
LOBODA
«Лучший исполнитель»
Тимати
«Лучший международный дуэт»
Зара feat. AndreaBocelli
«Композитор десятилетия»
Константин Меладзе
«Вклад в жизнь»
Светлана Владимировна Немоляева
Вклад в развитие музыкальной индустрии
Леонид Агутин
Лучший шоу-балет
«Тодес»
Лучшая концертная площадка
Спортивный комплекс «Олимпийский»
Специальная награда, посвященная юбилею Филиппа Киркорова
Фото: архивы пресс-служб, Starface