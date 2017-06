Самой шикарной девушкой на зеленой дорожке премии стала Вера Брежнева. Певица появилась на церемонии с новой стильной стрижкой и в черном платье, довольно скромном, но подчеркнувшем все достоинства фигуры Веры.

Не скромничать решила Ольга Бузова, которую в золотой морской раковине на дорожку вывезли полуголые танцовщики. Вынул полуобнаженную «жемчужину» ведущий премии Дмитрий Нагиев.

Понервничать на дорожке пришлось Ани Лорак и ее супругу Мурату Налчаджиоглу. Неадекватный поклонник певицы подбежал к ней и начал целовать ее грудь, спину, попу... В конце концов сыпруг артистки не выдержал и попытался ударить неадекватному мужчину ногой. К счастью, обощлось без жертв.

Еще одной яркой парой на дорожке стали рэпер Тимати и модель Анастасия Решетова. Ребята впервые официально вышли в свет вдвоем, а Настя сделала выход еще более эффектным, надев пиджак на голое тело.

Стройную фигуру продемонстрировала Полина Гагарина, которая всего месяц назад во второй раз стала мамой. На дорожку Полина вышла с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Победители «Премии МУЗ-ТВ 2017»

«Лучшая песня»



СергейЛазарев - You Are The Only One

«Лучшая поп-группа

Градусы

«Лучший дуэт»

Максим Фадеев feat. Наргиз - «Вдвоем»

«Лучший альбом»

Ани Лорак - «Разве ты любил»

«Лучшее концертное шоу»

Филипп Киркоров «Я» / Государственный Кремлевский дворец

«Лучший рок-исполнитель»

Наргиз

«Лучший Hip-Hop проект»

Мот

«Лучшая песня пятнадцатилетия»

Руки Вверх! – «Крошка моя»



«Лучшее мужское видео»

Егор Крид - «Мне нравится»

«Лучшее женское видео»

Нюша - «Целуй»

«Лучшая песня на иностранном языке»

SEREBRO – Chocolate

«Прорывгода»

JahKhalib

«Лучшее видео»

Дима Билан - «В твоей голове»

«Лучшая исполнительница»

LOBODA

«Лучший исполнитель»

Тимати

«Лучший международный дуэт»

Зара feat. AndreaBocelli

«Композитор десятилетия»

Константин Меладзе

«Вклад в жизнь»

Светлана Владимировна Немоляева

Вклад в развитие музыкальной индустрии

Леонид Агутин

Лучший шоу-балет

«Тодес»



Лучшая концертная площадка

Спортивный комплекс «Олимпийский»

Специальная награда, посвященная юбилею Филиппа Киркорова

