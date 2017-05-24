В апреле Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Сегодня она призналась, что уже почти месяц сидит на диете, которую заказывает в одном из популярных сервисов доставки готовой еды. «Я уже и забыла, что такое задумываться о том, что полезного съесть на ужин и где найти время на готовку, которого сейчас и так почти нет», — радуется певица.

Несмотря на то, что стандартный рацион диет-сервиса предполагает набор блюд общей калорийностью не более 1500 ккал в сутки, кормящая мама не чувствует дискомфорта. «Голодной я себя не чувствовала вообще, что важно, живя в таком невероятном ритме», — призналась она.

В качестве завтрака повара предлагают сырники на пару с ягодным соусом, либо творог с изюмом, либо кашу овсяную на кокосовом молоке. На обед — суп-мисо и рыбные тефтели с рисом, либо овощной крем-суп и индейку-гриль с овощами. Предусмотрены такде 2-й завтрак, полдник, ужин — некоторые диетологи придерживаются мнения, что пятиразовое питание небольшими порциями помогает разогнать метаболизм. Похожий рацион использовала Полина Киценко: она начинала с 1100 калорий в день, но позже из-за интенсивных тренировок дневной калораж пришлось увеличить. Впрочем, даже в эти дни Киценко не превышала планку в 1700 ккал, которую порекомендовал ей личный врач.

В отличие от первой беременности, во время которой Полина Гагарина сильно поправилась (в 2007 году она рассказала, как похудела на 40 килограммов), вторая проходила легче. Певице удавалось скрывать свое положение до самых последних дней, и уже сейчас она может похвастаться отличной фигурой:

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Май 9 2017 в 7:02 PDT

Фото: instagram.com