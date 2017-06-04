В апреле этого года Анна Седокова родила третьего ребенка — сына Гектора. Практически сразу после родов певица начала приводить себя в форму. Стоит отметить, что Анне это удалось, например, уже через неполных два месяца она вышла на красную дорожку Всероссийской музыкальной премии канала RU.TV в облегающем платье.

Каждый пост певицы в Instagram собирает огромное количество не всегда лестных комментариев. На последних фотографиях Анна в черном облегающем платье, декольте которого подчеркивает внушительную грудь молодой мамочки.

Снимок Седокова сопроводила развернутой подписью, обращенной к хейтерам: «Вчера вечером увидела себя в отмеченных фото. На некой странице рассматривали мои фото на сцене вчера и мои из Инста. На фото я была реально не айс)) Большой такой бегемотик в золотом платье) Смешочки в мой адрес. И намеки на фотошоп. И я прям вижу людей комментирующих это. Я читала комменты, что на фото в лифте я себе ноги отхудила, причём одну только) Итак хочу внести ясность. Я только что родила сына, я не могу быть худой и без животика. И не пытаюсь казаться худее чем есть, во мне 65 кг веса и я каждый грамм люблю.) Нужно правильно выбирать зеркала. С этим у меня вроде ок. С платьями получается не всегда, но только не в этом случае, ведь оно правильно подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. А ещё нужно принимать и любить себя такой как есть и в зал ходить одновременно. Вот»

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Июн 4 2017 в 2:23 PDT

В комментариях к этой фотографии зазвучали теплые слова поддержки: «Самая лучшая и любимая красотка. Мы тебя любим за то, какая ты есть, а судей много, пусть дальше завидуют, дай бог всем так выглядеть после рождения троих деток», «Пусть каждая кто написала гадостливые комментарии будет такой красивой, нежной и счастливой», «Ты красавица Анюта) А сейчас даже краше, чем была до сыночка», «Анечка, Вы всегда очень красивая, просто злые языки Вам завидуют». Некоторые подписчики считают, что Седокова после родов выглядит лучше Ирины Шейк и Полины Гагариной, которые также недавно родили.

Напомним, Гектор стал третьим ребенком певицы. От первых двух браков Седокова воспитывает дочерей: 12-летнюю Алину и 5-летнюю Монику.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены — прим.ред.)

Фото: Александра Погиба/Passion.ru, instagram.com