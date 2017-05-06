В конце апреля 30-летняя Полина Гагарина во второй раз стала мамой, подарив мужу Дмитрию Исхакову дочь. Спустя некоторое время артистка объяснила, почему так долго скрывала беременность, а после звездная чата сообщила поклонникам имя малышки, которую назвали Мия. Сейчас, как пишет портал WMJ.ru, Гагарина начинает постепенно возвращаться к творческой деятельности, о чем лично рассказала в своем блоге, опубликовав видео с первой репетиции после родов.

«А мы сегодня первый раз встретились с любимой командой и как следует порепетировали целых 2 часа, а это целая "вечность" для кормящей мамы! Ловите первое живое исполнение #ДРАМЫБОЛЬШЕНЕТ ! Слова вспоминаю по ходу», - подписала ролик Полина.

Пользователи Сети отметили не только сильный вокал певицы, но и посчитали, что Гагарина находится в отличной форме, даже несмотря на то, что всего лишь две недели назад родила дочь: «Полина, Вы такая классная после родов))) Здоровья Вам и Вашей крошке)))», «Ты очень красивая даже после родов», «Круто!Полина,шикарно выглядишь!!!», «Полиночка, сотый раз пересматриваю и восторгаюсь!!!», «Шикарный голос!!! По тебе и не скажешь, что ты родила недавно.».

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Май 6 2017 в 7:53 PDT

Сама же Полина ранее сообщала подписчикам, что набрала много килограммов во время беременности, однако скоро вернет былые размеры, так как сидит на строжайшей диете и уже начинает активно заниматься спортом: «Концерты не за горами, а точнее уже на следующей неделе. Возвращаемся потихоньку в "большой спорт", в работу, в съёмки и интервью».

А как вы считаете, хорошо ли выглядит Полина?

Фото: instagram.com