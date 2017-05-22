8 апреля популярная певица Анна Седокова стала мамой в третий раз. У звезды родился долгожданный сын, и до сих пор она скрывала его имя, как и не показывала лицо. Но российским СМИ удалось выведать одну из главных тайн матери.

Своего мальчика Седокова назвала Гектором. Женщина призналась, что такой выбор для многих стал сюрпризом, никто и предположить не мог, что малыш получит старинное имя. Анна призналась, что давно захотела дать ребенку древнегреческое или древнеримское имя, передает WMJ.

Напомним, что старшую дочь певица назвала Алиной, сейчас ей 12 лет, а младшую — Моникой, ей 5. Девочки растут смышлеными, спортивными и красивыми, чем очень радуют маму.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 12 2017 в 9:05 PDT

Фото: instagram.com