В начале апреля российская певица Анна Седокова родила сына. Мальчик стал для нее третьим ребенком, но уже спустя месяц знаменитость фотографируется в бикини. Будучи активным пользователем Instagram, девушка охотно делится с подписчиками своими успехами в восстановлении формы. Сегодня знаменитость систематизировала свои основные принципы соблюдения фигуры.

В первую очередь артистка упоминает пробиотики: «Если вы хотите красивые животики и пресс, то помогайте своей микрофлоре. От верного Линекса каждый день, до тех, которые хранятся в холодильнике 30 дней - это все ваши друзья». Вода – также верный спутник Седоковой. «Но как не забывать ее пить? Я купила много маленьких бутылочек и расставила везде по квартире, офису и в машину положила. Ещё вечером обязательно ставлю рядом с кроватью чашку с водичкой на утро, глазки открыла и сразу водичку», — делится опытом певица. Перед утренним стаканом воды артистка съедает ложку меда с ложкой оливкового масла и соком лимона. Также, ежедневно певица принимает рыбий жир: «Организму и коже необходимы полезные жиры, а они у нас в большом количестве в Рыбьем Жире. Идём в аптеку и покупаем Omega3 , те которые вам симпатичны . Главное не пропускать».

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)Май 13 2017 в 7:02 PDT

Анна рассказала, что не носила бандаж после родов, так как ее американский врач считает, что в нем нет необходимости. Бандаж не дает мышцам работать, поэтому они ленятся и расслабляются. А певица старается их напрягать, постоянно чувствовать.

Седокова обратила внимание на то, что фигура зависит от генетики. То, что заложено природой никакими тренировками и диетами не изменить. Анна признается: «99 процентов моей формы с тремя детьми, она заложила еще в 18 лет, придя в первый раз в зал. И занимаясь тогда». Певица рекомендует начинать заниматься уже сейчас, а не «завтра после родов».

Напомним, что недавно Анну Седокову приняли за сестру ее 12-летней дочери.

Фото: instagram.com