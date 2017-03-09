Сегодня состоялась премьера нового клипа Полины Гагариной «Стану солнцем». В его основу легли семейные видеозаписи, и фанаты прильнули к мониторам, разглядывая живот певицы, который она, конечно же, продемонстрировала.

«"Стану солнцем" – одна из моих любимых песен на альбоме. Когда я писала музыку, думала о самых близких людях и своих чувствах к ним. Мы долго не могли определиться с клипом, а потом поняли, что не нужно ломать голову – в этом видео должна быть моя семья, самые любимые и дорогие мне люди. Клип получился классным и теплым по настроению, естественным по картинке и личным по сути. Какие–то кадры снимала я сама, большинство – мой муж. И еще один важный момент - это видео мы снимали во время нашего отпуска на Мальдивах этой зимой. Оно скорее, любительское, расслабленное, без постановок, костюмов и причесок - абсолютный nature», — написала Полина о песне.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Мар 9 2017 в 5:33 PST

«Во - первых, это творчество моей любимой женщины и я ей очень горд. А во-вторых, я имел честь и снимать и монтировать (мой первый опыт)», — добавил Дмитрий о клипе.

Видеоролика пока нет на YouTube, поэтому мы сделали скриншоты — вы можете увидеть их в нашей галерее.

В кадре Полина появляется в высоких плавках с абсолютно плоским животом. «Не беременная значит», — пишут разочарованные фанаты. Однако они не учли, что семейство было на отыхе не раз, и кадры без животика были отсняты в мае 2016 года. Свободная одежда на остальных все же намекает на его наличие. Возможно, Полина, как и Сергей Лазарев, сообщит о рождении ребенка намного позже?

Кстати, Лазарев первым из звезд оценил творчество Гагариной. «Обожаю эту песню!!!!!», — написал в комментариях он. «Спасибо, Серень», — отреагировала певица.

Фото: кадры из клипа