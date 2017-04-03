Несмотря на все мучения, через которые Ким Кардашьян прошла ради рождения первых двух детей (она с трудом родила Норт, чуть не лишилась матки во время рождения Сейнта и долго боролась за свою фигуру), она до последнего боролась за возможность стать матерью еще раз. Ради этого она даже легла под нож хирурга. Увы, операция прошла неудачно. Семья Кардашьян-Уэст сделала официальное заявление: единственный путь для Ким и Канье — суррогатное материнство.

«Новое материнство станет тяжелым испытанием для меня. Я с трудом родила первых двоих детей и врачи не уверены, что я смогу выносить третьего. Эта операция — мой последний шанс. Я хочу, чтобы у моих детей были еще сестры и братья, и я хочу быть уверена, что я попыталась сделать все от меня зависящее», — признавалась она в недавней серии семейного реалити-шоу.

«Мне не нужно ничего больше — только большая семья и безопасный дом. И если со мной что-то случится, я хочу знать, что моих детей будут оберегать от неприятностей, когда меня не будет с ними», — говорила она перед операцией.

Увы, в ходе вмешательства возникли осложнения с мочевым пузырем Ким, и ей вынуждены были поставить катетер. «Это было очень больно и огорчило меня», — сообщила звезда.

«Самое худшее — это то, что я точно не смогу иметь больше детей... я очень расстроена... я сдаюсь. Суррогатное материнство всегда было лишь дополнительной возможностью для меня, теперь это — единственно возможный вариант», — расплакалась она.

Фото: globallookpress.com, instagram.com