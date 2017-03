Ким Кардашьян не скрывала, что ей тяжело дались две предыдущие беременности, однако она намерена родить третьего ребенка. Супруга Канье Уэста уже обратилась к врачу, чтобы узнать о возможных рисках.

«Я хочу, чтобы у моих детей было больше сестер и братьев, но доктор заявил, что для меня беременность может быть опасной», — рассказала она в своем реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians.

Напомним, что Ким Кардашьян и Канье Уэст воспитывают двоих детей — дочку Норт, которой в июне исполнится четыре года, и сына Сейнта, родившегося 5 декабря 2015 года.

Фото: Global Look Press, Instagram