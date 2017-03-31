Некоторые звезды предпочитают не показывать своих особенных детей, но только не Данко! Александр Фадеев уверен, что демонстрируя успехи своей младшей дочки Агаты, он помогает другим родителям, попавшим в такую же ситуацию, и это действительно так. Он делится с ними советами в комментариях и старается как можно проще относиться к болезни малышки.

Не так давно мужчина показал первые шаги своей девочки. Заметно, что они тяжело даются Агате, которой еще в младенчестве поставили диагноз ДЦП. Но терпение и труд мамы и папы скоро будут вознаграждены.

Публикация от Данко (@danko_star)Фев 28 2017 в 11:33 PST

Родители консультируются у врачей, которые поддерживают их стремление развивать девочку в разных сферах — она играет на музыкальных инструментах, рисует, плавает.

Публикация от Данко (@danko_star)Мар 3 2017 в 11:16 PST

Сейчас Агата вместе с мамой находится в реабилитационном центре «Благодатное небо» в Московской области, сообщает «СтарХит». «В первый раз мы попали сюда случайно, вместо заболевших, и ещё не понимали, как нам крупно повезло. Теперь же это был наш долгожданный заезд, так как после первого курса были реальные результаты, а этим не всегда удается похвастаться! Одна только ЛФК-инструктор Елена Павловна стоит того, чтобы сюда попасть. Мало того, что она эффективно занимается, она обучает родителей, чтобы занятия не прекращались и дома! Конечно, мы и помимо этого центра занимаемся, но меня нигде не обучали и нигде еще мы не добивались того, что вы видите на наших фото! Еще здесь занятия с логопедом, моторика, с массажистом, на платформе Галилео, и массаж по типу аюрведы (его сложно классифицировать, похож и на тайский массаж, и на аюрведу, и на мануалку немного)», — цитирует журнал маму девочки, Наталью. Ее поддерживают подписчики, а вот свекровь не может общаться с особенной внучкой, отказывается от встреч с ней.

Сам папа тоже проводит много времени с Агатой и публикует видеоролики о ее жизни. Он против того, чтобы к таким детям относились с жалостью или даже пренебрежением. Не так давно он публично осудил певицу Сати Казанову за неосторожные слова в сторону детей с особенностями развития. Тем, кто беспокоится за судьбу девочки, он терпеливо объясняет: она не такая, как все. Например, спит малышка лучше всего, когда ее энергично укачивают:

Публикация от Данко (@danko_star)Янв 22 2017 в 4:33 PST

Родители души не чают в девочке и готовы на все, чтобы вернуть ей надежду на комфортный быт.

Публикация от Данко (@danko_star)Фев 25 2017 в 2:48 PST

Напомним, что не только Данко столкнулся с подобной ситуацией. Известная модель Наталья Водянова помогает маме поднимать страдающую аутизмом и ДЦП сестру Оксану. Дочь Федора и Светланы Бондарчук, Варвара, с тем же диагнозом проживает в США, где по мнению родителей у нее больше возможностей для адаптации. Актриса Эвелина Бледанс сама занимается воспитанием сына Семена с синдромом Дауна. Все эти дети — просто особенные. И у каждого из них есть шанс на нормальную жизнь вне зависимости от диагноза: недавно это продемонстрировали дочь Ирины Хакамады с друзьями, став ведущими развлекательных телеканалов.

Фото: starface.ru, instagram.com