Десять лет назад, в январе 2007 года, Анджелина Джоли потеряла мать. Франко-американская актриса Маршелин Бертран скончалась от рака яичников, на тот момент ей было всего 56 лет. Это событие сильно повлияло на жизнь ее дочери. Обнаружив в себе ген, отвечающий за склонность к этому страшному заболеванию, Джоли удалила себе грудь, позже избавилась и от яичников. В недавнем интервью для французского Elle она призналась, что до сих пор не может смириться с потерей самого родного человека.

«Я очень нуждаюсь в ней, часто обращаюсь к маме мысленно, пытаюсь понять, что бы она сказала в той или иной ситуации, куда бы меня направила», — призналась Анджелина. Многодетная мать пытается воспитывать своих детей с оглядкой на опыт Маршелин, выполнить обещание, которое она дала ей в последние дни.

Жить в полную силу и делать все возможное, чтобы были счастливы дети — таким был последнй завет Маршелин Бертран.

«Она была бы потрясающей бабушкой. Я знаю, какой вклад она могла бы внести в их жизни и мне горестно осознавать, что они этого не получат. Я бы дала все, чтобы она была рядом сейчас», — говорит Анджелина.

Бертран, которая вырастила дочь и сына водиночку после того, как развелась с их отцом, также считала, что Энджи нужно обязательно выйти замуж, чтобы у детей была крепкая семья. К сожалению, семью актрисе, как и ее маме, сохранить не удалось.

Не так давно Анджелина Джоли стала лицом нового аромата Guerlain, и посвятила этот шаг маме, так как духи именно этой марки та предпочитала всем остальным.

Фото: globallookpress.com