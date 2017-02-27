Кажется, для Анджелины Джоли трудные времена остались позади. Она активно включилась в работу: представила новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Также она решила наконец закончить с прошлым и дала откровенное интервью, где рассказала о разводе. И хотя она еле сдерживала слезы, но говорила спокойно и с достоинством.

Теперь актриса показала всю свою красоту в рекламе нового аромата парижского бренда Guerlain. В новом видеоролике «Записки женщины» мама шестерых детей предстает перед зрителями в ярком и нежном образе. А на фотосессии Джоли с распущеными волосами смотрит прямо в объектив и обнажает спину с татуировками.

Фотограф Уил Камден рассказал о своей работе с оскароносной актрисой: «Новый аромат вдохновляет Анджелина, она представляет собой дух сильной, свободной и чувственной женщины. Работать с ней — большая честь для меня».

Фото: guerlain, instagram.com, globallookpress.com