Женщина умерла после инъекции силикона в ягодицы

55-летний косметолог отрицает, что делала 35-летней американке инъекции. Она также уточнила, что никогда не занималась процедурами, улучшающими заднюю часть тела. При этом детективы проверили ее тексты и сообщения в социальных сетях, они нашли SMS от Кинг и других клиенток косметолога с вопросами о силиконе. «На основании этого стало ясно, что Бернли незаконно делала инъекции в ягодицы», - заявили детективы в письменных показаниях. Бернли находится под залогом, ее адвокат Генри Кэмпбелл из Далласа отказался комментировать это дело.

Ранее женщина чуть не умерла от сильнейшей аллергии из-за инъекции желатина вместо ботокса. Марсель Кинг впервые решила прибегнуть к инъекциям красоты, но вместо квалифицированного косметолога попал в руки самозванца без медицинского образования.