Из-за инъекций поддельного ботокса женщина «стала похожа на чудовище Франкенштейна»

Марсель заплатила ему за инъекции 300 фунтов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу), но результата никакого не заметила ни сразу, ни через несколько дней, поэтому через 2 недели она снова забронировала время на повторный визит. «Повторная процедура была мучительно болезненной, однако косметолог-шарлатан сказал, что просто не разбавляет ботокс так, как рекомендовано, чтобы эффект был более явным. Мне казалось, будто меня жгли окурками, потому в какой-то момент я просто сказала, что больше не могу терпеть», – пояснила британка, добавив, что доплатила «врачу» еще 100 фунтов (около 10 тысяч рублей). Выйдя из его дома, женщина почувствовала, что ее лоб действительно горит, а к тому моменту, как она добралась до машины, он уже раздулся. «Я была похожа на чудовище Франкенштейна, мое лицо стало красным, опухшим и горящим, глаз было почти не видно», – пояснила она. «Косметолог» посоветовал Марсель принять ибпрофен, но он, естественно, не помог. На скорой женщину доставили в реанимацию, где она провела 6 часов. Врачи считали, что она могла умереть из-за того поддельного препарата, который ей ввели в лицо под видом ботокса.