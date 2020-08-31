Из-за инъекций поддельного ботокса женщина «стала похожа на чудовище Франкенштейна»
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, женщина была близка к смерти после того, как ей сделали инъекции того, что она считала ботоксом. По словам Марсель, она увидела в Facebook объявление, в котором предлагалось сделать процедуру по очень заманчивой цене. Она предполагала, что это реклама клиники красоты, записалась и поехала по указанному адресу, но в итоге оказалась в частном доме. «Меня вышел встречать парень, я увидела, что он подъехал на новеньком BMW, и это отмело все мои немногочисленные сомнения. Мне показалось, что это уважаемый доктор, потому единственный вопрос, который я ему задала был о том, собирается ли он использовать те тонкие иглы, которые она видела по телевизору», – пояснила она.
Фото: Кадр из шоу на BBC Fake Britain
Марсель заплатила ему за инъекции 300 фунтов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу), но результата никакого не заметила ни сразу, ни через несколько дней, поэтому через 2 недели она снова забронировала время на повторный визит. «Повторная процедура была мучительно болезненной, однако косметолог-шарлатан сказал, что просто не разбавляет ботокс так, как рекомендовано, чтобы эффект был более явным. Мне казалось, будто меня жгли окурками, потому в какой-то момент я просто сказала, что больше не могу терпеть», – пояснила британка, добавив, что доплатила «врачу» еще 100 фунтов (около 10 тысяч рублей). Выйдя из его дома, женщина почувствовала, что ее лоб действительно горит, а к тому моменту, как она добралась до машины, он уже раздулся. «Я была похожа на чудовище Франкенштейна, мое лицо стало красным, опухшим и горящим, глаз было почти не видно», – пояснила она. «Косметолог» посоветовал Марсель принять ибпрофен, но он, естественно, не помог. На скорой женщину доставили в реанимацию, где она провела 6 часов. Врачи считали, что она могла умереть из-за того поддельного препарата, который ей ввели в лицо под видом ботокса.
Три недели понадобилось пострадавшей, чтобы ее лицо успокоилось, однако у нее остались необратимые повреждения лицевых мышц. Ее «косметолог», как выяснила полиция, не имел медицинского образования, он был арестован и осужден на 4 года по двум пунктам обвинения. Впоследствии Апелляционный суд снял один из приговоров и уменьшил срок нахождения под стражей до 2 лет.
Фото: Кадр из шоу на BBC Fake Britain, depositphotos
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