Женщина чуть не умерла от сильнейшей аллергии из-за инъекции желатина вместо ботокса

По словам англичанки, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, она никогда до этого момента не колола ботокс, потому ничего толком не знала об этой процедуре: «Мне казалось, что это делают все, включая знаменитостей, потому мне даже не приходило в голову, что это может быть опасно».

Когда Марсель впервые пришла на прием к врачу-косметологу Озану Мелину, который принимал на дому, он попытался ее успокоить, заявив: «Нет боли, нет красоты». Потому женщине ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы, потому что, как вспоминает Марсель, ощущения были такие, «будто сигареты тушили об лицо». Но оказалось, что это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что ожидало ее дальше.