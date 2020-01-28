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Женщина чуть не умерла от сильнейшей аллергии из-за инъекции желатина вместо ботокса

Марсель Кинг впервые решила прибегнуть к инъекциям красоты, но вместо квалифицированного косметолога попал в руки самозванца без медицинского образования.

По словам англичанки, которые приводит британский онлайн-портал The Sun, она никогда до этого момента не колола ботокс, потому ничего толком не знала об этой процедуре: «Мне казалось, что это делают все, включая знаменитостей, потому мне даже не приходило в голову, что это может быть опасно».

Когда Марсель впервые пришла на прием к врачу-косметологу Озану Мелину, который принимал на дому, он попытался ее успокоить, заявив: «Нет боли, нет красоты». Потому женщине ничего не оставалось, кроме как стиснуть зубы, потому что, как вспоминает Марсель, ощущения были такие, «будто сигареты тушили об лицо». Но оказалось, что это всего лишь цветочки по сравнению с тем, что ожидало ее дальше.

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Фото: facebook

Через несколько часов после завершения процедуры у женщины случился анафилактический шок – сильнейшая аллергическая реакция, которая могла закончиться смертью, если бы ей вовремя не оказали медицинскую помощь. У 59-летней женщины ужасно распухло лицо – до такой степени, что она не могла открыть глаза. Женщина сфотографировала себя и отправила изображение косметологу, чтобы узнать, нормальная ли это реакция на инъекции, тот заверил ее, что именно так все и должно быть. Однако ее муж забил тревогу и наутро, когда боль Марсель стала невыносимой, отвез ее в больницу.

Врачи были в шоке, когда увидели женщину и заявили, что такой реакции на настоящий, сертифицированный ботокс быть просто не может. Они провели исследования и выяснили, что ей ввели наполнитель из неочищенного говяжьего желатина, который спровоцировал заражение. Специалисты также усомнились в том, что человек, к которому британка обратилась за омоложением, был настоящим косметологом.

В итоге Марсель назначили серьезное лечение, включающее антибиотикотерапию, а ее лицо оставалось опухшим в течение трех недель: «Вернувшись домой, я выглядела так, будто у меня был инсульт», – добавляет она. После лечения пострадавшая обратилась в Генеральный медицинский совет, где ей подтвердили, что никаких записей о том, что такой врач, как Озан Мелин, существует – у него нет образования и лицензии на осуществление медицинской деятельности. Тогда женщина обратилась в полицию. Расследование обнаружило и других жертв косметолога-шарлатана. Преступник был арестован, и суд приговорил его к четырем годам тюрьмы, впоследствии этот срок был сокращен до двух лет по апелляции. Однако сам Мелин не раскаялся и виновным себя не признал.

Фото: vostock-photo, facebook

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