Ради сапог мечты женщина уменьшила икры инъекциями ботокса на сумму почти 100 тысяч рублей
Как сообщает британский онлайн-портал Daily Mail, Наталья всю жизнь стеснялась своих от природы широких икр, она изо всех сил старалась их прятать под брюки и носила обувь на каблуках. Однако со временем подобная обувь стала доставлять ей дискомфорт. Однако с наступлением более прохладной погоды она задумалась о покупке сапог. Проблема заключалась лишь в том, пара, которая пришлась ей по душе, не застегивалась на икрах. Тогда она решилась на то, чтобы опробовать на себе новую процедуру, стоимость которой варьируется от 500 до 1000 фунтов (от 50 до 100 тысяч рублей по текущему курсу ЦБ).
Фото: facebook Natalia Brown
Суть методики заключается в том, чтобы вколоть в икроножную мышцу ботулотоксин, который временно парализует нервы и предотвращает полное ее сокращение, из-за чего снимается гипертонус и она становится более стройной и элегантной. Наталья заявила, что обратилась к специалистам не только по эстетическим, но и по медицинским показаниям: «Раньше я не могла носить обувь на высоком каблуке – испытывала сильную боль, даже когда просто сидела в ней. После процедуры я забыла об этой проблеме. Да и икры мои заметно уменьшились, что немаловажно, ведь раньше люди думали, что я не вылезаю из спортзала, раз они такие широкие. Из-за этого я постоянно испытывала неловкость».
По словам женщины, вся процедура заняла не больше 45 минут и была абсолютно безболезненной, а эффект от нее был заметен уже через пару дней – у нее ушло минимум по 2 сантиметра в окружности каждой ноги. «Примерно через 2 дня после лечения я действительно поняла, что все изменилось. Я ходила немного по-другому, обувь больше не сидела так тесно, как раньше, да и носить ее стало гораздо легче. Более того, изменения заметили все окружающие – я получаю огромное количество комплиментов моим ногам. Теперь я могу часами гулять на каблуках. И, наконец, смогла надеть мои любимые ботинки, которые не подходили мне по размеру», – призналась она, добавив, что уже записалась на повторный визит к своему доктору.
Фото: depositphotos, facebook Natalia Brown
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