Ради сапог мечты женщина уменьшила икры инъекциями ботокса на сумму почти 100 тысяч рублей

По словам женщины, вся процедура заняла не больше 45 минут и была абсолютно безболезненной, а эффект от нее был заметен уже через пару дней – у нее ушло минимум по 2 сантиметра в окружности каждой ноги. «Примерно через 2 дня после лечения я действительно поняла, что все изменилось. Я ходила немного по-другому, обувь больше не сидела так тесно, как раньше, да и носить ее стало гораздо легче. Более того, изменения заметили все окружающие – я получаю огромное количество комплиментов моим ногам. Теперь я могу часами гулять на каблуках. И, наконец, смогла надеть мои любимые ботинки, которые не подходили мне по размеру», – призналась она, добавив, что уже записалась на повторный визит к своему доктору.

Фото: depositphotos, facebook Natalia Brown

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