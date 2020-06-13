Уколы красоты: виды процедур и какие инъекции можно делать в 25, 35 и 45+ лет

К так называемым «уколам красоты» относятся следующие процедуры: ботулинотерапия, биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика. Разберем каждую методику поподробнее.

Ботулинотерапия

Метод, при котором вводится ботулотоксин типа А, блокирующий проведение нервного импульса к мышце. В связи с этим прекращается активное сокращение мышц, а кровоснабжение и обменные процессы не нарушаются. Волшебный эффект длится около 3-4 месяцев, затем мимика постепенно возвращается. Проводится данная процедура по показаниям, то есть при наличии активной мимики, но не ранее 18 лет, так как у кого-то мимические морщины есть в 25 лет, а у кого-то нет в 40.

Мезотерапия

Внутрикожное введение витаминов, микроэлементов, аминокислот, пептидов, которые обладают не только омолаживающим действием, но и применяются для лечения пигментации, акне, выпадении волос, избавляют от локальных жировых отложений и других проблем. Возможно применение как монопрепаратов, так и комбинированных коктейлей. Мезотерапию назначают по показаниям, особенно для лечения акне, поэтому данная процедура подходит даже подросткам, но, конечно, при согласии родителей.

Биоревитализация

Процедура, где используется нестабилизированная гиалуроновая кислота. Она актуальна для пациентов старше 30 лет и направлена на то, чтобы скорректировать мелкие морщинки, цвет лица, тонус, тургор, упругость и эластичность кожи. В настоящее время появились биоревитализанты нового поколения, в состав которых входят аминокислоты (белки — строительный материал кожи), витамины, пептиды.