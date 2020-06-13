Уколы красоты: виды процедур и какие инъекции можно делать в 25, 35 и 45+ лет
Какие бывают «уколы красоты»
К так называемым «уколам красоты» относятся следующие процедуры: ботулинотерапия, биоревитализация, мезотерапия, контурная пластика. Разберем каждую методику поподробнее.
Ботулинотерапия
Метод, при котором вводится ботулотоксин типа А, блокирующий проведение нервного импульса к мышце. В связи с этим прекращается активное сокращение мышц, а кровоснабжение и обменные процессы не нарушаются. Волшебный эффект длится около 3-4 месяцев, затем мимика постепенно возвращается. Проводится данная процедура по показаниям, то есть при наличии активной мимики, но не ранее 18 лет, так как у кого-то мимические морщины есть в 25 лет, а у кого-то нет в 40.
Мезотерапия
Внутрикожное введение витаминов, микроэлементов, аминокислот, пептидов, которые обладают не только омолаживающим действием, но и применяются для лечения пигментации, акне, выпадении волос, избавляют от локальных жировых отложений и других проблем. Возможно применение как монопрепаратов, так и комбинированных коктейлей. Мезотерапию назначают по показаниям, особенно для лечения акне, поэтому данная процедура подходит даже подросткам, но, конечно, при согласии родителей.
Биоревитализация
Процедура, где используется нестабилизированная гиалуроновая кислота. Она актуальна для пациентов старше 30 лет и направлена на то, чтобы скорректировать мелкие морщинки, цвет лица, тонус, тургор, упругость и эластичность кожи. В настоящее время появились биоревитализанты нового поколения, в состав которых входят аминокислоты (белки — строительный материал кожи), витамины, пептиды.
Фото: freepik
Филлеры
Введение филлеров необходимо для восполнения недостающих объемов в области губ, скул, подбородка, а также для заполнения морщин и складок. Филлеры используются с 18 лет, если есть желание изменить форму и объем губ или носа, а вот примерно с 28 лет – для коррекции первых признаков возрастных изменений.
Когда можно начинать делать инъекции красоты
Как часто на приеме у врача-косметолога можно услышать от пациента фразу: «Доктор, что вы? Мне еще рано». Это может касаться как инъекционных методик, так и аппаратных. И вот в таких случаях всегда хочется напомнить, что косметология – отрасль медицины, и если у пациента уже сформировались показания, ему не может быть «рано».
Давайте разбираться по порядку. Самое первое проявление возрастных изменений – потеря кожей влаги, этот процесс связан и с несостоятельностью защитных барьеров, и с уменьшением синтеза гиалуроновой кислоты. На первых этапах мы можем справляться только наружными средствами, в зависимости от генетических особенностей, но только лет до 30. Затем наступает момент, когда нужно начинать профилактировать старение. Да, именно так, начав работу с кожей вовремя, можно существенно затормозить все возрастные изменения.
В 25-30 лет еще мало кто понимает, что есть необходимость в проведении инъекционных процедур, но с каждым годом представителей этой возрастной группы на приме врача-косметолога становится все больше. И это не рано. С течением времени и каждым прожитым годом кожа приобретает все больше стигм возрастных изменений, потому после 30 лет возрастает кратность и совмещаемость процедур. Протокол лечения становится все более развернутым.
Фото: freepik
Безусловно, разобраться в показаниях к инъекционным методикам очень сложно, особенно если вы еще очень молоды и кажется, что еще рано прибегать к столь серьезным процедурам. Именно поэтому и нужна консультация квалифицированного врач-косметолога, чтобы ваша борьба с возрастными изменениями была успешной, а потраченные ресурсы оправданными.
Какие уколы красоты показаны в том или ином возрасте
Стоит отметить, что инъекции, как и любые косметологические процедуры в принципе, нужно делать не в соответствии с какими-то возрастными категориями, а исключительно по потребностям. Поэтому списки процедур для обязательного выполнения составлять не стоит – все слишком индивидуально, а вот ориентир, на какие инъекционные методики стоит обратить внимание в том или ином возрасте, указать вполне возможно. Но в любом случае помните, хотя уколы помогают бороться с негативными проявлениями вредных привычек, все же ЗОЖ в любом случае поможет выглядеть еще прекраснее.
Инъекции в 20-25 лет
Обычно в этом возрасте кожа и так увлажненная и эластичная, но периодически на ее состоянии могут сказываться стрессы, огрехи питания, вредные привычки и т.д. В таком случае можно помочь ей с помощью биоревитализации нового поколения, препараты которой дают увлажнение до 9 месяцев после однократной процедуры. Эту же методику можно использовать и для губ, чтобы выкинуть из косметички гигиеническую помаду и забыть о трещинах и сухости.
При появлении первых мимических морщинок, заломов в межбровье и горизонтальной складки на лбу придет на помощь «baby-ботокс». В этом случае вводятся инъекции ботулотоксина в самых небольших количествах, чтобы расслабить мышцы, разгладить морщинки и предотвратить их появление в будущем. Если слишком затянуть с процедурой, избавиться от более глубоких заломов потом будет сложнее: понадобится не только ботокс, но и, например, введение филлеров в технике бланширования.
Также, по желанию пациента, можно сделать контурную пластику, так называемую «бьютификацию» лица с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Например, подчеркнуть скулы, придать небольшую припухлость губам, изменить их форму и сделать более симметричными. Иногда нужно добавить объем в зоне подбородка, чтобы сделать лицо более пропорциональным (так, например, крупный нос становится визуально меньше).
При наличии каких-то специфичных проблем типа пигментации, акне, обезвоженности, расширенных пор, можно поколоть мезотерапевтические коктейли (их обычно миксуют индивидуально по показаниям пациентки, например, «витамины + гиалуроновая кислота» и проводят курсом) или сделать плазмотерапию (инъекции собственной плазмы крови пациента).
Фото: freepik
Инъекции в 30-35 лет
В 30 лет у некоторых начинает слегка «плыть» овал лица, кожа теряет тонус. Могут появиться проблемы в периорбитальной зоне: «мешки» и темные круги под глазами, «гусиные лапки» в уголках глаз. В этот период может быть полезно:
Проводить плазмотерапию для борьбы с несовершенствами кожи и сияния лица и ботулинотерапию по показаниям.
Использовать филлеры для коррекции выраженных носогубных складок. Хорошим решением будет заполнить носослезные борозды филлером на основе гиалуроновой кислоты, если кожа тонкая с видимыми сосудами и венками. Процедура проводится с помощью канюли, абсолютно безопасна и позволяет «выложить» препарат на нужную глубину. Если на шее есть «кольца Венеры», их тоже можно заполнить специальными филлерами.
Однако при наличии грыж верхнего или нижнего века инъекции бесполезны, они даже добавят отечности. В таком случае пациентке лучше сходить на консультацию к пластическому хирургу – возможно, лучшим решением будет сделать блефаропластику. Это несложная операция с коротким реабилитационным периодом.
Инъекции в 40+ лет
В этом возрасте возрастные изменения становятся более выраженными, соответственно, приходится больше фокусироваться на антиэйдж-методиках. Для всех методик, которые перечислены для предыдущей возрастной категории, придется скорректировать протокол лечения. Для начала придется использовать бОльшее количество препарата для контурной пластики, увлажнения – при этом коррекцию надо проводить аккуратно, без гиперкоррекции, чтобы лицо ни в коем случае не было одутловатым, а, наоборот, стало помолодевшим и свежим. Можно устранить брыли, поднять уголки бровей для более выразительного взгляда и уголки губ, которые с возрастом опускаются вниз.
Также стоит восполнить объем подкожно-жировой клетчатки рук (т. е. избавиться от морщин, устранить дряблость и спрятать видимые венки, косточки) филлерами. Не стоит забывать и о шее и зоне декольте – они часто выдают возраст.
После 40 лет нередко нужно не только поработать над восполнением объема губ, но и сделать контур более четким. Для борьбы с жировыми отложениями (например, при наличии «второго подбородка») можно задействовать липолитики. Ну и, конечно, перечисленные инъекционные методики стоит сочетать с аппаратными – именно при комплексном подходе возможно добиться настоящего wow-эффекта.
Фото: depositphotos
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