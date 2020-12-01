Ученый спрогнозировал наступление через два года более опасной пандемии

Как пишет «Царьград», при таком лечении появится «пандемия антибиотикорезистентности - сопротивления антибиотикам». По мнению ученого, более опасная волна пандемии возможна через полтора-два года. «Это гораздо серьезнее коронавирусной или любой другой инфекции», - заявил профессор.

Напомним, за последние сутки в России выявлены 26 402 случая заражения коронавирусом. Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве - 6524. Ограничения из-за вируса продлили в российской столице до середины января. Власти Москвы по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей. Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что ситуация с коронавирусом остается сложной, сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста. По его словам, говорить о снижении заболеваемости еще рано.