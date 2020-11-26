Назван способ избежать риска ранней смерти из-за сидячего образа жизни
Сидячий образ жизни уже давно превратился в серьезную проблему, однако из-за не утихающей пандемии коронавируса уровень подвижности снизился до критических отметок. Как сообщает российское онлайн-издание «Медик форум» со ссылкой на British Journal of Sports Medicine, новое исследование, в котором приняли участие больше 44 тысяч человек из 4 разных стран мира, неподвижность или минимальная активность в течение 10 часов существенно повышает риск ранней смерти.
Ученые отслеживали, сколько люди двигаются ежедневно при помощи трекеров, и обнаружили, что особенно остро данная проблема стоит среди тех людей, которые вообще или минимально занимаются спортом. ВОЗ уже серьезно обеспокоена данной ситуацией, потому рекомендует постоянно повышать уровень физических нагрузок, так как 30-40 минут ежедневной активности умеренной, а лучше высокой интенсивности, в разы снижает риск преждевременной смерти до среднестатистических отметок.
Фото: depositphotos
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