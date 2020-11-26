Ограничения из-за коронавируса продлили в Москве до середины января

«Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой», - напомнил он. Так по информации Собянина, с 16 по 22 ноября количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%.

Руководитель города объяснил, что вводить дополнительные ограничения из-за пандемии пока нет необходимости. «Но и отмена действующих мер будет преждевременным и опрометчивым решением», - написал он.

Напомним, на дистанционный формат работы в городе перешли более 1,22 миллиона жителей. Это на 40% уменьшило поток пассажиров в общественном транспорте. Кроме того, Собянин ранее продлил дистанционный режим обучения школьников старших классов (6-11 классы).

Мы писали, что ученый, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков и его команда составили три прогноза развития ситуации с вирусом - оптимистичный, средний и пессимистичный, однако, если исходить из текущей повестки дня, пик пандемии в Москве придется на середину декабря.