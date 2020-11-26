В России с 14 декабря начинают действовать новые правила оформления больничных листов

Также определены категории граждан, которым необходимо получать лист нетрудоспособности в только в бумажной версии. К ним относятся и безработные, которым документ необходим для предоставления в службу занятости населения для подтверждения уважительных причин неявки в организацию; будущие матери, в том числе и уволенные в связи с ликвидацией организации, у которых беременность наступила в течение 12 месяцев до признания их безработными; попадающие под действующие из-за карантина ограничения на передвижение люди, которым лист нетрудоспособности выдается сразу на весь период изоляции.

Оформить больничный теперь можно не только в поликлинике, сделать это может и приехавший по вызову фельдшер, врач скорой помощи или доктор, консультирующий удаленно в формате телемедицины. Также стоит отметить, что при оформлении любой формы данного документа, по-прежнему не допускается разрыв или пересечение периодов временной нетрудоспособности в таблице «Освобождение от работы». Исключение – код 10 – «иные состояния», под которые попадают отравление, проведение сложных урологических, гинекологических, проктологических и других исследований, манипуляций, процедур, медицинских вмешательств.

Фото: depositphotos

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