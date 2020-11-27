СМИ: в Москве будут госпитализировать больных коронавирусом только с 50% поражением легких

Кроме того, бригады скорой помощи перед госпитализацией не будут проводить экспресс-тестирование на коронавирус взрослым — их сразу будут отвозить на КТ легких, по результатам которой и будет принято решение, как будет проходить лечение. Данные нововведения должны облегчить серьезную нагрузку, с которой столкнулись работники скорой помощи из-за огромного количества поступающих вызовов, а также для того, чтобы снизить уровень столкновения с вирусной опасностью у пациентов с легкой формой болезни, которым гораздо безопаснее получать терапию амбулаторно.

Напомним, что эпидемиологическая обстановка в России и мире продолжает оставаться стабильно сложной. Так, в нашей стране за последние сутки было выявлено 27,5 тысячи новых случаев заражение COVID-19 (из них почти 8 тысяч пришлись на Москву). В мире зафиксировано почти 590 тысяч больных. Всего же в мире с начала пандемии заразились коронавирусом почти 61 миллион человек, при этом выздоровели больше 39 миллионов, а скончались 1,4 миллиона.

Фото: depositphotos

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