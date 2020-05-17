Мимими дня: 5-летняя дочь Татьяны Навки прочитала стихотворение для родителей, находящихся в больнице
Фото: Instagram Татьяны Навки
Несколько дней назад стало известно, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заразились коронавирусом и попали в больницу. Спортсменка опубликовала в Instagram трогательный видеопривет от пятилетней дочери Нади — девочка прочитала стихотворение про семью. «Моя вселенная!!!🌏🌏🌏 #надеждапескова👼 #счастье», – написала Навка.
«Какая же она хорошенькая 😘❤️ трудяжечка наша 😍», «Девочка рождена в любви и живёт в ней! И это здорово!», «Надюша - солнышко! Татьяна Александровна, выздоравливайте скорее!», «Как читает!!! Умничка, старательная какая😍», «Как Надя становится все больше похожей на вас, Татьяна🌷», «Замечательная девочка! С радостью в глазах!!!», «Молодчина, Надюшенька», «Какая прелесть Наденька👼🏼🥰 Будьте здоровы и счастья вашей прекрасной Семье», — умиляются подписчики.
Редакция Passion.ru желает Татьяне Навке и Дмитрию Пескову скорейшего выздоровления.
Больше о семье Татьяны Навки вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!