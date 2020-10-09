Женщина полгода держала новорожденную дочь в шкафу

Другая местная жительница предположила, что женщина хотела уморить дочь голодом, однако его подкармливал ее старший 13-летний сын. Кроме него, у женщины еще есть трехлетняя дочь.

Официальный представитель главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал инцидент. Он отметил, что мать на учете в женской консультации в период беременности не состояла, рожала так же не в больнице. Он объяснил, что на место выехали специалисты: они обнаружили ребенка в истощенном состоянии, девочку госпитализировали. «У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания», - добавил Горелых. Возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

Ранее американка забыла дочь в душной машине в Панама-Сити, штат Флорида. Меган Дофин предъявили обвинение в непредумышленном убийстве дочери Маккинли Гарнер при отягчающих обстоятельствах.