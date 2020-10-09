Женщина полгода держала новорожденную дочь в шкафу
Фото: pixabay.com
Одна из знакомых с семьей женщин сообщила, что 37-летняя мать после родов рассказала всем о гибели ребенка, пишет e1.ru. Младенца нашли случайно. Гости во время праздника залезли в шкаф, а в сумке обнаружили ребенка. Нашедшие младенца были в состоянии алкогольного опьянения, они начали плакать, расспрашивать мать, почему она скрыла дочь. «Забрали ребенка сразу же к себе домой, не вызвали полицию, так как были пьяные все. А на следующий день вызвали и скорую, и полицию», - уточнила она.
Другая местная жительница предположила, что женщина хотела уморить дочь голодом, однако его подкармливал ее старший 13-летний сын. Кроме него, у женщины еще есть трехлетняя дочь.
Официальный представитель главного управления МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал инцидент. Он отметил, что мать на учете в женской консультации в период беременности не состояла, рожала так же не в больнице. Он объяснил, что на место выехали специалисты: они обнаружили ребенка в истощенном состоянии, девочку госпитализировали. «У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания», - добавил Горелых. Возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кодекса России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».
Ранее американка забыла дочь в душной машине в Панама-Сити, штат Флорида. Меган Дофин предъявили обвинение в непредумышленном убийстве дочери Маккинли Гарнер при отягчающих обстоятельствах.
Фото: Pixabay.com
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