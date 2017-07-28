Как сообщает портал Daily Mail, в госпитале индийского города Мумбра родился малыш, в животе у которого обнаружили зародыш его брата-близнеца.

О том, что внутри младенца есть еще один плод врач-рентгенолог обнаружил в начале июля, однако было принято решение провести дополнительное обследование сразу после родов.

По информации инсайдера, врачи успешно удалили эмбриона-паразита, у которого успели сформироваться мозг, руки и ноги. Вес плода составлял порядка 150 граммов, а рост около семи сантиметров.