В Индии родился младенец с братом-близнецом в животе
Как сообщает портал Daily Mail, в госпитале индийского города Мумбра родился малыш, в животе у которого обнаружили зародыш его брата-близнеца.
О том, что внутри младенца есть еще один плод врач-рентгенолог обнаружил в начале июля, однако было принято решение провести дополнительное обследование сразу после родов.
По информации инсайдера, врачи успешно удалили эмбриона-паразита, у которого успели сформироваться мозг, руки и ноги. Вес плода составлял порядка 150 граммов, а рост около семи сантиметров.
Операцию провели в клинике города Тхана. Сейчас мама с новорожденным чувствуют себя хорошо.
Эта аномалия, именуемая «эмбрион в эмбрионе», очень редкий случай и встречается крайне редко - одна беременность из 500 тысяч.
Фото: istockphoto.com