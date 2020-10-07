Ребенок горе-матери, забывшей его в машине, умер от нехватки воздуха
Меган Дофин предъявили обвинение в непредумышленном убийстве дочери Маккинли Гарнер при отягчающих обстоятельствах. Инцидент произошел 2 сентября. По предварительным данным, 30-летняя женщина употребляла запрещенные вещества, пока младенец, появившийся на свет 4 июля 2020 года, находился в раскаленной от солнца машине. Ребенок оставался в душном автомобиле несколько часов. Когда к девочке вызвали медиков, она уже не подавала признаков жизни.
Один из друзей Дофин, попросивший не называть его имени, уточнил что мать ушла на вечеринку в выходные после смерти Маккинли. «Меган, которую я знал, никогда бы не сделала этого. Для меня это шок. Я постоянно представляю красивую девочку, завернутую в пеленальное одеяло, которое я купил для нее», - признался он.
Осмотревшая дом Меган полиция нашла там принадлежности для употребления запрещенных веществ. Девушку заставили сдать анализ крови. Чем занималась мать в то время, как ребенок умирал в машине, неизвестно. Дофин жила со своей семьей, ее отец был на работе, а сестра спала. В среду ее поместили в тюрьму округа Бэй.
Фото: Pixabay.com Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!