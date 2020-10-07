Ребенок горе-матери, забывшей его в машине, умер от нехватки воздуха

Один из друзей Дофин, попросивший не называть его имени, уточнил что мать ушла на вечеринку в выходные после смерти Маккинли. «Меган, которую я знал, никогда бы не сделала этого. Для меня это шок. Я постоянно представляю красивую девочку, завернутую в пеленальное одеяло, которое я купил для нее», - признался он.

Осмотревшая дом Меган полиция нашла там принадлежности для употребления запрещенных веществ. Девушку заставили сдать анализ крови. Чем занималась мать в то время, как ребенок умирал в машине, неизвестно. Дофин жила со своей семьей, ее отец был на работе, а сестра спала. В среду ее поместили в тюрьму округа Бэй.