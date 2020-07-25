Похищенный из роддома младенец найден в Калмыкии

В ночь с 24 на 25 июля в родильном отделении ЦРБ города Сальска Ростовской области произошло похищение новорожденного малыша. Мама мальчика, Наталья Русикова, рассказала, что услышала стук в окно — неизвестная женщина попросила помочь найти сестру. Позднее, ночью, выйдя в туалет, Наталья увидела эту женщину возле своей палаты. Вернувшись в комнату, роженица обнаружила, что сына нет. Медперсонал отделения бросился на поиски похитительницы, но обнаружил лишь разрезанную москитную сетку на окне ординаторской. Тем не менее, злоумышленнице не удалось уйти незамеченной — она попала на камеры видеонаблюдения.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Ростовской области, в совершении похищения подозревается 40-летняя жительница Калмыкии, которая, выкрав мальчика, отправилась с ним домой: «В ходе грамотно проведенных следователями, криминалистами следственного управления и сотрудниками полиции следственных действий и оперативных мероприятий в Республике Калмыкия установлено местонахождение ребенка и подозреваемой в совершении его похищения женщины. В ближайшее время ребенок будет передан матери, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая задержана».

Отмечается, что по данному факту следственным комитетом возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека»), производство по которому будет проводиться первым отделом СК по расследованию особо важных дел. Прокуратура региона организовала проверку работы ЦРБ г. Сальска и взяла на контроль ход расследования уголовного дела.