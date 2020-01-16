Собака растерзала новорожденного прямо в родильном отделении

Трагедия разыгралась в индийском городе Фарукхабад Индии. Младенец стал жертвой собаки, непонятно каким образом оказавшейся в покоях частной больницы.

Беременную женщину в родильное отделение доставил муж. Ей сделали кесарево сечение, пообещав вскоре показать малыша. Однако живым женщина его не увидела. Новорожденного загрызла собака.

Мертвого малыша увидел в операционной отец. Там же находилось животное, которое пытались отогнать врачи.

Представитель полиции заверил журналистов Би-би-си, что ведется расследование, они ждут результатов посмертной экспертизы. Однако раны на теле младенца говорят сами за себя. А вот владелец клиники утверждает, что ребенок уже родился мертвым. По словам отца ребенка, руководство учреждения пыталось подкупить его, чтобы замять дело.