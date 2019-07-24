«Ты лучшая»: жених снял фильм про Дженнифер Лопес в честь ее 50-летия

24 июля поп-дива Дженнифер Лопес отмечает день рождения. В это трудно поверить, но красотке с идеальной фигурой стукнуло 50. Ее жених Алекс Родригес посвятил любимой фильм, в котором признался ей в чувствах.
«С днем рождения, милая. Не могу поверить, что каждый мой день с тобой, как день рождения. Спасибо за твою энергию, страсть, вдохновение. Спасибо за твое стремление к совершенству. Ты просто лучшая: лучший партнер для жизни, лучшая артистка, лучшая мать и дочь. Твои поклонники любят тебя, я люблю тебя. Давай сделаем этот день рождения особенным», - пожелал Алекс.
Накануне дня рождения Дженнифер опубликовала в Instagram видео с зажигательными танцами, которое подписала: «Завтра мой день рождения», и поставила хэштеги #счастье, #любовь, #благодарность.
Утром именинницу поздравила Наоми Кэмпбелл: «С днем рождения, Джей Ло. Ты самый добрый человек из тех, кого я знаю. Великолепная мать, дочь и будущая жена. Ты трудяга и вдохновляешь девушек быть девушками. Желаю тебе достичь всех высот. Я люблю тебя», - написала Наоми.
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HAPPY 50 th BIRTHDAY @JLO , BEAUTY WISHING YOU ALL THE BLESSINGS ON THIS MILESTONE OF LIFE AND CELEBRATION OF YOU !! YOU ARE ONE OF THE KINDEST , KIND HEARTED SOULS I KNOW , HARDEST WORKING WOMAN , AMAZING MOTHER , DAUGHTER AND WIFE TO BE .YOUR COMPASSION IS UNPARELL , INSPIRE ALL THAT KNOW YOU . AND ALWAYS REMAINED A GIRLS GIRL !! TAKE A BOW AS YOU TRULY DESERVE ALL ACCOLADES UNIVERSE CAN GIVE . SO MUCH LOVE FOR YOU . ♥️♥️♥️🎂🎂🎂🎂😘😘😘😘💞💞💞💞🥰🥰🥰🔥💥💥🧧🔥 #itsmypartytour #jlo #jennyfromtheblock #leoseason
В начале года Дженнифер и Алекс объявили о помолвке. Спортсмен сделал предложение возлюбленной на берегу океана. О том, когда состоится свадьба, пока не сообщали. Сейчас Дженнифер гастролирует со своим новым шоу.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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