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«Ты лучшая»: жених снял фильм про Дженнифер Лопес в честь ее 50-летия

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Фото: Instagram
Алекс Родригес в очередной раз признался избраннице в любви.

24 июля поп-дива Дженнифер Лопес отмечает день рождения. В это трудно поверить, но красотке с идеальной фигурой стукнуло 50. Ее жених Алекс Родригес посвятил любимой фильм, в котором признался ей в чувствах.

«С днем рождения, милая. Не могу поверить, что каждый мой день с тобой, как день рождения. Спасибо за твою энергию, страсть, вдохновение. Спасибо за твое стремление к совершенству. Ты просто лучшая: лучший партнер для жизни, лучшая артистка, лучшая мать и дочь. Твои поклонники любят тебя, я люблю тебя. Давай сделаем этот день рождения особенным», - пожелал Алекс.

Накануне дня рождения Дженнифер опубликовала в Instagram видео с зажигательными танцами, которое подписала: «Завтра мой день рождения», и поставила хэштеги #счастье, #любовь, #благодарность.

Утром именинницу поздравила Наоми Кэмпбелл: «С днем рождения, Джей Ло. Ты самый добрый человек из тех, кого я знаю. Великолепная мать, дочь и будущая жена. Ты трудяга и вдохновляешь девушек быть девушками. Желаю тебе достичь всех высот. Я люблю тебя», - написала Наоми.

В начале года Дженнифер и Алекс объявили о помолвке. Спортсмен сделал предложение возлюбленной на берегу океана. О том, когда состоится свадьба, пока не сообщали. Сейчас Дженнифер гастролирует со своим новым шоу.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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