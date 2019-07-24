«Ты лучшая»: жених снял фильм про Дженнифер Лопес в честь ее 50-летия

24 июля поп-дива Дженнифер Лопес отмечает день рождения. В это трудно поверить, но красотке с идеальной фигурой стукнуло 50. Ее жених Алекс Родригес посвятил любимой фильм, в котором признался ей в чувствах.

«С днем рождения, милая. Не могу поверить, что каждый мой день с тобой, как день рождения. Спасибо за твою энергию, страсть, вдохновение. Спасибо за твое стремление к совершенству. Ты просто лучшая: лучший партнер для жизни, лучшая артистка, лучшая мать и дочь. Твои поклонники любят тебя, я люблю тебя. Давай сделаем этот день рождения особенным», - пожелал Алекс.