Мимими дня: Дженнифер Лопес показала, как Алекс Родригес делал ей предложение

В минувшие выходные 49-летняя Дженнифер Лопес вновь стала невестой. В своем Instagram звезда опубликовала фото роскошного кольца, которое преподнес ей 43-летний бейсболист Алекс Родригес. Два дня спустя счастливица показала, как это было.
Впервые о романе Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса заговорили зимой 2017 года, более десяти лет они были просто друзьями. Сейчас они неразлучны.
Дата свадьбы пока неизвестна. Для Дженнифер этот брак станет четвертым по счету. Для Алекса — вторым.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress, instagram