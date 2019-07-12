Мини-бикини и леггинсы: Дженнифер Лопес похвасталась рельефным прессом

В Instagram-аккаунте певицы появилось фото в максимально открытой спортивной форме из коллаборации JLo x Niyama Sol. Лопес запечатлена в мягком приглушенном свете, который подчеркивает рельеф тела. На ней – миниатюрное бикини с цветочными мотивами в тандеме с обегающими леггинсами высокой посадки.
Для своей коллекции звезда выбрала максимально яркие цвета и броские принты. В линейке представлены эластичные лосины с надписями, изображениями котов и даже с портретом самой Джей Ло.
Любовь к спорту сближает: Дженнифер часто тренируется в паре с бойфрендом Алексом Родригесом, публикуя совместные видео из спортзала в своем профиле.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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