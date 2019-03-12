Дженнифер Лопес худеет перед свадьбой: за несколько часов ее фото с идеальным прессом набрало 2,5 млн лайков

Дженнифер Лопес готовится отправиться под венец в четвертый раз. В марте ее жених – бейсболист Алекс Родригес – сделал предложение и подарил любимой кольцо с огромным бриллиантом. Джей Ло рассказала о радостном событии подписчикам в Instagram. Дату свадьбы не назвали, но известно, что она не за горами.
Певица также готовится к новому большому гастрольному туру, он начнется уже летом. Подготовка к этим событиям отнимает у Лопес все время: она постоянно репетирует и занимается в спортзале, чтобы быть в еще более прекрасной форме.
Регулярно она оповещает подписчиков, которых у нее, к слову, более 90 миллионов, о своих успехах. Очередное фото из спортзала произвело фурор среди поклонников Джей Ло. На снимке она позирует с оголенным торсом, на котором четко виден рельефный пресс.
«Прихожу в форму перед репетициями. Время тура почти настало», - подписала снимок артистка. За несколько часов фотография набрала 2,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.
«Вдохновляюще», «Ты великолепна!», «Ты такая горячая», «Зачетный пресс», - написали поклонники Дженнифер.
Напомним, некоторое время назад в СМИ появились сведения, что свадьба Лопес и Родригеса под угрозой срыва из-за измен жениха. Дженнифер на слухи не реагировала, лишь один раз отметила, что в курсе всего, что делает ее любимый.
Актриса замужем была уже трижды: за официантом Охани Ноа, за танцором Крисом Джаддом и за певцом Марком Энтони, с которым у них родились близнецы Макс и Эмма. Алекс Родригез шесть лет был женат на Синтии Скертис, в семье родились две дочери – Наташа и Элла.
Дети Лопес и Родригеса дружны и часто проводят выходные вместе.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Birdie Thompson/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!