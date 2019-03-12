Дженнифер Лопес худеет перед свадьбой: за несколько часов ее фото с идеальным прессом набрало 2,5 млн лайков

Регулярно она оповещает подписчиков, которых у нее, к слову, более 90 миллионов, о своих успехах. Очередное фото из спортзала произвело фурор среди поклонников Джей Ло. На снимке она позирует с оголенным торсом, на котором четко виден рельефный пресс.

«Прихожу в форму перед репетициями. Время тура почти настало», - подписала снимок артистка. За несколько часов фотография набрала 2,5 миллиона лайков и тысячи комментариев.