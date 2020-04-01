Хилькевич показала тест на беременность, а Рудова — сильно округлившийся живот

В эту среду, 1 апреля, сразу две российские актрисы рассказали о беременности.

«Ну, что ж... этот день, вернее, год мы запомним на всю жизнь. Ps: я ж говорила, что карантин поднимает рождаемость, как в воду глядела)))», — написала Анна Хилькевич.

«Ну что ж, прекращаю постить заготовочки и начинаю отмечать! Поздравляйте», — написала Наталья Рудова.