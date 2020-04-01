Хилькевич показала тест на беременность, а Рудова — сильно округлившийся живот
Сразу две российские актрисы рассказали о беременности.
В эту среду, 1 апреля, сразу две российские актрисы рассказали о беременности.
«Ну, что ж... этот день, вернее, год мы запомним на всю жизнь. Ps: я ж говорила, что карантин поднимает рождаемость, как в воду глядела)))», — написала Анна Хилькевич.
«Ну что ж, прекращаю постить заготовочки и начинаю отмечать! Поздравляйте», — написала Наталья Рудова.
Instagram Анны Хилькевич
Instagram Натальи Рудовой
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Фото и видео: Instagram
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