«Сир, папа, дедушка»: принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Чарльза c 71-летием трогательной фотографией

Несмотря на солидный возраст и первое место в очереди на престол, Чарльз пока так и не правил государством. Матери принца, королеве Елизавете II, весной этого года исполнилось 93 года, однако она, по всей видимости, пока не планирует оставлять пост. Впрочем, наследник не унывает: он позирует на семейных фотографиях, занимается цветоводством и рисует картины, которые выгодно продает, с явным удовольствием занимается благотворительностью, помогая даже белкам.