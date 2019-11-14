«Сир, папа, дедушка»: принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Чарльза c 71-летием трогательной фотографией
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Фото: ALPR/AdMedia/globallookpress
В этот четверг, 14 ноября, королевская семья Великобритании празднует день рождения принца Чарльза, ему исполнился 71 год.
Младший сын и его супруга поздравили члена монаршей семьи в своем блоге, написав под трогательной фотографией, на которой запечатлены сразу три поколения: «С днем рождения, Ваше Королевское Величество, принц Уэльский — Сир, Папа, Дедушка».
Несмотря на солидный возраст и первое место в очереди на престол, Чарльз пока так и не правил государством. Матери принца, королеве Елизавете II, весной этого года исполнилось 93 года, однако она, по всей видимости, пока не планирует оставлять пост. Впрочем, наследник не унывает: он позирует на семейных фотографиях, занимается цветоводством и рисует картины, которые выгодно продает, с явным удовольствием занимается благотворительностью, помогая даже белкам.
Фото: globallookpress, instagram
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