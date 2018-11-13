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Принц Уильям и принц Гарри с отцом-юбиляром, мачехой, женами и подросшими детьми позируют на официальном семейном портрете

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

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Сегодня, 14 ноября, первый в очереди наследник британского престола принц Чарльз празднует свой 70-й юбилей. По такому случаю королевская семья опубликовала новый семейный портрет старшего сына монархини.

Принцу Чарльзу исполнилось 70 лет, и знаменитый экс-супруг принцессы Дианы и старший сын королевы Елизаветы II празднует день рождения в тесном семейном кругу. Накануне представители Букингемского дворца опубликовали официальный портрет монарших наследников, на котором Чарльз позировал с супругой Камиллой Паркер-Боулз, обоими сыновьями Уильямом и Гарри, их супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно и с внуками — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.

Герцогиня Кембриджская нежно обняла младшего сына, которому нет еще и года — но мальчик уже заметно подрос. А старшие дети четы решили сидеть на коленях у дедушки и рядом с бабушкой. Странно, что на фото нет прабабушки и прадедушки малышей — королевы Елизаветы и ее супруга, принца Филиппа.

Кстати, снимки были сделаны еще до того, как Меган Маркл объявила о своей беременности. На кадрах абсолютно незаметны изменения в ее фигуре. Напомним, первенец принца Гарри и его избранницы должен появиться на свет весной следующего года.

Фото: Ray Tang, I-Images, Wiese/face to face, Andrew Parsons, Stephen Lock, Pool / Global Look Press, Instagram

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