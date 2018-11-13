Принц Уильям и принц Гарри с отцом-юбиляром, мачехой, женами и подросшими детьми позируют на официальном семейном портрете

Герцогиня Кембриджская нежно обняла младшего сына, которому нет еще и года — но мальчик уже заметно подрос. А старшие дети четы решили сидеть на коленях у дедушки и рядом с бабушкой. Странно, что на фото нет прабабушки и прадедушки малышей — королевы Елизаветы и ее супруга, принца Филиппа.