Принц Уильям и принц Гарри с отцом-юбиляром, мачехой, женами и подросшими детьми позируют на официальном семейном портрете

Принцу Чарльзу исполнилось 70 лет, и знаменитый экс-супруг принцессы Дианы и старший сын королевы Елизаветы II празднует день рождения в тесном семейном кругу. Накануне представители Букингемского дворца опубликовали официальный портрет монарших наследников, на котором Чарльз позировал с супругой Камиллой Паркер-Боулз, обоими сыновьями Уильямом и Гарри, их супругами Кейт Миддлтон и Меган Маркл соответственно и с внуками — принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой.
Герцогиня Кембриджская нежно обняла младшего сына, которому нет еще и года — но мальчик уже заметно подрос. А старшие дети четы решили сидеть на коленях у дедушки и рядом с бабушкой. Странно, что на фото нет прабабушки и прадедушки малышей — королевы Елизаветы и ее супруга, принца Филиппа.
Кстати, снимки были сделаны еще до того, как Меган Маркл объявила о своей беременности. На кадрах абсолютно незаметны изменения в ее фигуре. Напомним, первенец принца Гарри и его избранницы должен появиться на свет весной следующего года.
Фото: Ray Tang, I-Images, Wiese/face to face, Andrew Parsons, Stephen Lock, Pool / Global Look Press, Instagram