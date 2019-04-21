Королеве Елизавете II исполнилось 93 года

Сегодня, 21 апреля, свой день рождения отмечает царствующая королева Великобритании Елизавета II. В честь праздника в официальном Instagram-аккаунте появилось поздравительное видео из архивных фотографий именинницы. «С 93-м Днём Рождения Ее Величества Королеву. #QueensBirthday #HappyBirthdayHerMajesty Посмотрите наше видео, чтобы узнать, почему у Королевы два дня рождения, и увидеть изображения разных десятилетий», — гласит подпись к видео. Стоит отметить, что каждый год во вторую субботу июня проводится парад Trooping The Colour в честь дня рождения королевы.
Герцог и герцогиня Сассекские, не так давно анонсировавшие появление собственной страницы в популярной социальной сети, также поздравили Королеву: «С днем рождения, Ваше величество, Мадам, Бабушка. Желаем самого прекрасного дня! Гарри и Меган».
Напомним, королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2017 году Королева и ее супруг, принц Филипп, отметили платиновую свадьбу — 70 лет вместе. У королевской четы четверо детей, восемь внуков и семь правнуков. Совсем скоро королева Елизавета станет прабабушкой в восьмой раз – внука или внучку ей подарит супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, Pool, Paul Marriott/Globallookpress
Видео: Instagram