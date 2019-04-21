logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Королеве Елизавете II исполнилось 93 года

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Королева Елизавета II

Фото: Stephen Lock/Globallookpress
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Сегодня празднует день рождения царствующая королева Великобритании.

Сегодня, 21 апреля, свой день рождения отмечает царствующая королева Великобритании Елизавета II. В честь праздника в официальном Instagram-аккаунте появилось поздравительное видео из архивных фотографий именинницы. «С 93-м Днём Рождения Ее Величества Королеву. #QueensBirthday #HappyBirthdayHerMajesty Посмотрите наше видео, чтобы узнать, почему у Королевы два дня рождения, и увидеть изображения разных десятилетий», — гласит подпись к видео. Стоит отметить, что каждый год во вторую субботу июня проводится парад Trooping The Colour в честь дня рождения королевы.

Герцог и герцогиня Сассекские, не так давно анонсировавшие появление собственной страницы в популярной социальной сети, также поздравили Королеву: «С днем рождения, Ваше величество, Мадам, Бабушка. Желаем самого прекрасного дня! Гарри и Меган».

Напомним, королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2017 году Королева и ее супруг, принц Филипп, отметили платиновую свадьбу — 70 лет вместе. У королевской четы четверо детей, восемь внуков и семь правнуков. Совсем скоро королева Елизавета станет прабабушкой в восьмой раз – внука или внучку ей подарит супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Stephen Lock, Andrew Parsons, Pool, Paul Marriott/Globallookpress

Видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Ольга Бузова высмеяла Дмитрия Тарасова, а он опубликовал нежное фото с новой женой
Плотный ланч или новая беременность: в Сети обсуждают свежее фото 47-летней Леры Кудрявцевой
«Слишком горячая»: пользователи Сети обсуждают смелое фото Светланы Лободы
«Федя не кормит?»: пользователи Сети обсуждают изменившуюся фигуру Паулины Андреевой
«Похудела на 10 килограммов»: 33-летняя Ляйсан Утяшева похвасталась стройной фигурой
«Где ты это выучила»: дочь удивила Максима Галкина новыми словами