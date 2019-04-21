Королеве Елизавете II исполнилось 93 года

Напомним, королева Елизавета II взошла на престол в 1952 году в возрасте 25 лет после смерти своего отца, короля Георга VI. В 2017 году Королева и ее супруг, принц Филипп, отметили платиновую свадьбу — 70 лет вместе. У королевской четы четверо детей, восемь внуков и семь правнуков. Совсем скоро королева Елизавета станет прабабушкой в восьмой раз – внука или внучку ей подарит супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл.