Анна Семенович заразилась COVID-19: «Не хотела вас сразу пугать»
Фото: @ann_semenovich / Instagram
Анна Семенович опубликовала видео-признание на своей странице в Instagram, добавив трогательный пост: «Любимые, не хотела вас сразу пугать, но пришло время поделиться не самой приятной новостью. Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше, 12 октября самоизоляция закончится и я с приобретёнными антителами снова вернусь в строй совершенно безопасная для окружающих! А вас очень прошу беречь себя и родных. Носите маски и перчатки, избегайте по-возможности людных мест. Ваша коронованная Анна»
Фолловеры поспешили пожелать скорейшего выздоровления артистке в комментариях: «Анна желаю Вам выздоровления!!!», «Анна!! Прекрасно, что вирус прошел в легкой форме !! Я желаю, Вам скорейшего освобождения и конечно огромнейшего здоровья !! Дай, бог, скоро мы, победим этот страшный вирус !!», «Анечка выздоравливайте. Мы вас любим. Тоже всеми силами бережемся маски перчатки и так далее», «Скорейшего выздоровления! Берегите себя», «Анна, здоровья, Вам! Берегите себя, Выздоравливайте!», «Скорейшего восстановления. Уверена , что твой иммунитет борется с вирусом на максималках».
Фото: @ann_semenovich / Instagram
Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Кроме того артистка нередко радует фолловеров мотивационными и трогательными постами о личной жизни. В этот раз Анна затронула очень личную тему и порассуждала о любви.
Недавно мы писали, как Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа. 40-летняя певица посетила салон красоты после неудачных экспериментов с волосами. Блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы.
Фото и видео: @ann_semenovich / Instagram
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