Анна Семенович заразилась COVID-19: «Не хотела вас сразу пугать»

Анна Семенович нередко публикует на своей странице в Instagram архивные фото, на которых показывает свои модные образы. Кроме того артистка нередко радует фолловеров мотивационными и трогательными постами о личной жизни. В этот раз Анна затронула очень личную тему и порассуждала о любви.

Недавно мы писали, как Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа. 40-летняя певица посетила салон красоты после неудачных экспериментов с волосами. Блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы.