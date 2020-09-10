Нежные прикосновения и поцелуи: у 40-летней Анны Семенович роман с Дмитрием Губерниевым?
Фото: www.instagram.com/ann_semenovich/
Случайные прохожие стали свидетелями необычной сцены: в одном из загородных поселков Подмосковья 40-летняя Анна Семенович вышла из машины 45-летнего Дмитрия Губерниева, после чего, они пошли по дорожке, взявшись за руки. Еще через мгновение знаменитостей сфотографировали целующимися.
О произошедшем рассказала «Комсомольская правда», опубликовав снимки парочки. ПО Сети сразу же поползли слухи, что у Семенович и Губерниева роман.
Анна Семенович не скрывает, что у нее есть любимый мужчина, но имени его не называет. ОН появлялся даже в ее микроблоге, правда, она показала только его макушку. О планах на ближайшее будущее она говорит так: «Двое детей и брачный контракт», намекая, что замуж выйти все же планирует.
Дмитрий Губерниев уже был женат. Первой супругой спортивного комментатора стала экс-чемпионка мира по легкой атлетике Ольга Богословская, у них родился сын Михаил. После развода Дмитрий встретил, как сообщали СМИ, свою первую любовь — дизайнера Елену Путинцеву. Телеведущий не любит рассказывать о личной жизни, и свободен ли он сейчас, неизвестно.
Фото и видео: Instagram Анны Семенович и Дмитрия Губерниева
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