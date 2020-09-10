Нежные прикосновения и поцелуи: у 40-летней Анны Семенович роман с Дмитрием Губерниевым?

Случайные прохожие стали свидетелями необычной сцены: в одном из загородных поселков Подмосковья 40-летняя Анна Семенович вышла из машины 45-летнего Дмитрия Губерниева, после чего, они пошли по дорожке, взявшись за руки. Еще через мгновение знаменитостей сфотографировали целующимися.

О произошедшем рассказала «Комсомольская правда», опубликовав снимки парочки. ПО Сети сразу же поползли слухи, что у Семенович и Губерниева роман.