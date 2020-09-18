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Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа

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Анна Семенович

Фото: Instagram Анны Семенович

40-летняя певица Анна Семенович посетила салон красоты после неудачных экспериментов с волосами.

Несколько дней назад состоялась премьера нового клипа Анны Семенович, съемки которого стали источником сразу нескольких информационных поводов.

Во-первых, в Сеть попали кадры поцелуя певицы с Дмитрием Губерниевым, который, как оказалось позже, участвовал в съемках как актер. Все случилось на парковке у дома, где снимался клип. Правда, оба участника пикантного момента уверили: их связывают только дружеские отношения.

Во-вторых, блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы. «Я решила нарастить себе прядки, чтобы волосы стали немного длиннее. Потому что, честно говоря, после съемок клипа я их подсожгла. Было очень много укладок», - поделилась она.

Накануне звезда посетила салон красоты, где сделала наращивание. Результат она показала в «сториз» своего Instagram.

Во время съемок Анна Семенович примерила розовый парик. «Как вам такой образ? Розовые волосы, моя мечта с детства», - написала она под фотографией в блоге, но мнения поклонников разделились.

В каком образе певице лучше, на ваш взгляд?

Фото и видео: Instagram/@ann_semenovich

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