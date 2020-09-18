Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа
Фото: Instagram Анны Семенович
Несколько дней назад состоялась премьера нового клипа Анны Семенович, съемки которого стали источником сразу нескольких информационных поводов.
Во-первых, в Сеть попали кадры поцелуя певицы с Дмитрием Губерниевым, который, как оказалось позже, участвовал в съемках как актер. Все случилось на парковке у дома, где снимался клип. Правда, оба участника пикантного момента уверили: их связывают только дружеские отношения.
Во-вторых, блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы. «Я решила нарастить себе прядки, чтобы волосы стали немного длиннее. Потому что, честно говоря, после съемок клипа я их подсожгла. Было очень много укладок», - поделилась она.
Накануне звезда посетила салон красоты, где сделала наращивание. Результат она показала в «сториз» своего Instagram.
Во время съемок Анна Семенович примерила розовый парик. «Как вам такой образ? Розовые волосы, моя мечта с детства», - написала она под фотографией в блоге, но мнения поклонников разделились.
В каком образе певице лучше, на ваш взгляд?
Фото и видео: Instagram/@ann_semenovich
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