Анна Семенович испортила волосы во время съемок клипа

Несколько дней назад состоялась премьера нового клипа Анны Семенович, съемки которого стали источником сразу нескольких информационных поводов.

Во-первых, в Сеть попали кадры поцелуя певицы с Дмитрием Губерниевым, который, как оказалось позже, участвовал в съемках как актер. Все случилось на парковке у дома, где снимался клип. Правда, оба участника пикантного момента уверили: их связывают только дружеские отношения.

Во-вторых, блондинка так переусердствовала с укладками, что сожгла волосы. «Я решила нарастить себе прядки, чтобы волосы стали немного длиннее. Потому что, честно говоря, после съемок клипа я их подсожгла. Было очень много укладок», - поделилась она.