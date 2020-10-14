Бывший муж Полины Гагариной поздравил с днем рождения ее красавчика-сына

«Вы мужчина с большой буквы!! Искренне хочется вам пожелать всего самого-самого наилучшего.», «С днём рождения, Андрей!!! У меня тоже сегодня, кстати», «Как хорошо, что у вас такие отношения с Андреем!!!Прям супер-супер!!», «Красавчик, конечно!!! Сколько разбитых девичьих сердец впереди», «Мои поздравления. Дай бог вам здоровья, а остальное все получится и сбудется обязательно» — поздравляют подписчики.

У Дмитрия Исхакова очень теплые отношения с сыном Полины от первого брака. Впервые певица стала мамой в 2007 году, когда родила сына от своего первого супруга актера Петра Кислова. Сохранить брак супруги не смогли – помешали слишком разные характеры и плотный график съемок Кислова.

От второго мужа, Дмитрия Исхакова, у певицы есть дочь Мия.