Полина Гагарина прокомментировала развод с мужем: «За меня скажут дела»

Таким образом, исполнительница дала понять, что не станет спекулировать на теме развода и, в отличие от своего супруга Дмитрия Исхакова, не намерена рассказывать публике о своих чувствах. Два месяца назад фотограф сделал заявление в своем Инстаграм, в котором рассказал, что они с Полиной больше не живут вместе, но сохраняют нормальные отношения и будут вместе заботиться о детях. Сама певица никак не прокомментировала расставание. Тем не менее, уже известно, что Гагарина уволила бывшего возлюбленного с должности генерального директора ее компании. Исхаков отписался от супруги в соцсетях.

Полина Гагарина - известная российская певица, выпускница «Фабрики звезд-2». Она представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2015», где заняла второе место. Певица дважды была замужем. Первым супругом исполнительницы стал актер Петр Кислов, за которого Гагарина вышла в 2007 году. Совсем скоро на свет появился их общий сын Андрей. Брак просуществовал три года. В 2014 году Полина решилась выйти замуж второй раз. На этот раз ее избранником стал фотограф Дмитрий Исхаков. В апреле 2017 года певица снова стала мамой - в семье родилась дочь Мия. В июне Исхаков на своей странице в Инстаграм сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с мужем из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.